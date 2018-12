US-Präsident Donald Trump hat bei einem überraschenden Truppenbesuch im Irak den angekündigten Abzug aller US-Truppen aus Syrien verteidigt. "Die Vereinigten Staaten können nicht weiter der Weltpolizist sein", sagte Trump am Mittwoch auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Asad in der westirakischen Provinz Anbar. Dem Einsatz in Syrien sei "genug Zeit" gegeben worden.

"Möchten nicht mehr ausgenutzt werden"

Weiter erklärte Trump: "Wir möchten nicht mehr von Ländern ausgenutzt werden, die uns und unser unglaubliches Militär nutzen, um sich zu schützen. Sie zahlen nicht dafür!" Es sei nicht fair, wenn allein die Vereinigten Staaten diese Last trügen. Mit Blick auf die zahlreichen US-Militäreinsätze in der Welt sagte der US-Präsident: "Wir sind auf der ganzen Welt verteilt. Wir sind in Ländern, von denen die meisten Menschen noch nicht einmal gehört haben. Ehrlich gesagt, es ist lächerlich."

Erster Truppenbesuch im Ausland

Trump hat im Irak erstmals US-Truppen im Ausland besucht. Bildrechte: Denny Sachse Trump war am Mittwoch überraschend mit seiner Frau Melania zum Besuch der US-Truppen im Irak eingetroffen, wo er am Luftwaffenstützpunkt Al-Asad mit Soldaten und Führungspersonal von US Army und Air Force zusammentraf. Es war Trumps erster Truppenbesuch im Ausland seit seinem Amtsantritt im Januar 2017. Seine Sprecherin Sarah Sanders teilte via Twitter mit, der Präsident und die First Lady seien in den Irak geflogen, um den US-Soldaten vor Ort "für ihr Engagement, ihren Erfolg und ihr Opfer zu danken und um ihnen Frohe Weihnachten zu wünschen".

Rückzugsbefehl mit Konsequenzen