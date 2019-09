Mit den neuen Strafmaßnahmen reagiert Trump offenbar auf die jüngsten Luftangriffe auf zwei saudi-arabische Ölanlagen. Bei den Angriffen handelte es sich nach den Worten von Irans Präsident Hassan Ruhani um eine "Warnung" der jemenitischen Rebellen an die Regierung in Riad.

Teheran weist Beteiligung an Angriffen auf Saudi-Arabien zurück

In einem offiziellen Schreiben an die US-Regierung wies Teheran am Mittwoch jegliche Beteiligung an den Angriffen vom Samstag zurück. Das saudi-arabische Verteidigungsministerium kündigte hingegen vor einem Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo "Beweise für die Verstrickung des iranischen Regimes" in die Angriffe an.

Teheran erklärte in einem Schreiben an die US-Regierung, "dass der Iran keine Rolle bei diesem Angriff gespielt hat". Zugleich warnte er die US-Regierung, dass "eine wie auch immer geartete Aktion gegen den Iran" eine "sofortige Antwort von weit größerer Tragweite" nach sich ziehen werde.

Ruhani nennt Angriffe "Warnung"

Saudi-Arabien solle aus der "Warnung" der Rebellen im Jemen "Lehren" ziehen, sagte Ruhani nach einer Kabinettssitzung in Teheran. "Sie haben kein Krankenhaus getroffen ( ... ), sie haben keine Schule getroffen ( ... ). Sie haben nur ein Industriezentrum getroffen, um euch zu warnen."

Die Führung in Riad müsse "in Betracht ziehen, dass es in der ganzen Region einen Krieg gibt", sagte Ruhani. Die Huthi-Rebellen hatten sich zu den Attacken auf die beiden Öl-Anlagen des saudiarabischen Staatskonzerns Aramco in Abkaik und Churais bekannt. Sie werden im jemenitischen Bürgerkrieg vom Iran in ihrem Kampf gegen eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt.