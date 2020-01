Nach dem iranischen Angriff auf Militärbasen im Irak , die auch von den USA genutzt werden, will US-Präsident Donald Trump auf militärische Racheakte verzichten. In einer Rede im Weißen Haus sagte er, man werde Irans Aggressionen nicht unbeantwortet lassen - betonte aber, die USA wollten ihre militärische Stärke nicht anwenden.

Gleichzeitig kündigte Trump neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an. Diese würden hart ausfallen und so lange aufrechterhalten, bis die Regierung in Teheran ihr Verhalten ändere: Der Iran müsse alle nuklearen Ambitionen aufgeben und seine Unterstützung für Terrorismus einstellen.