In ihrer ersten Stellungnahme sagte die 48-jährige Kandidatin, sie sehe den Posten am Supreme Court als juristisches und nicht politisches Amt an. Alle Menschen verdienten ein unabhängiges Oberstes Gericht. Sie wolle ihrem Land dienen, indem sie diese Rolle einnehme. Die Gerichte müssten die Verfassung und die Gesetze so interpretieren, "wie sie geschrieben sind", sagte Barrett. Die Öffentlichkeit dürfe nicht von Gerichten erwarten, politische Entscheidungen zu treffen und Regierungsentscheidungen zu beurteilen, ergänzte die Bundesrichterin.

Sollte Barrett, wie zu erwarten, nominiert werden, sind sechs der neun obersten Richter konservativ. Sie könnten damit das Gesundheitspaket "Obamacare" zu Fall bringen. Bildrechte: picture alliance/dpa/CNP