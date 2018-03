Chung hatte sich Anfang der Woche mit einer ranghohen südkoreanischen Delegation in Pjöngjang mit der nordkoreanischen Führung getroffen. Am Donnerstag informierte er dann die US-Regierung über die Begegnung. Wenn es tatsächlich zu dem Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim kommt, wäre es die erste Begegnung eines US-Präsidenten mit einem nordkoreanischen Machthaber überhaupt.

Seit Jahresbeginn kam jedoch Bewegung in den Konflikt. Nordkorea nahm an den Olympischen Winterspielen in Südkorea teil. Bei dem Treffen am Montag in Pjöngjang vereinbarten beide Länder zudem ein Gipfeltreffen zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae In und Kim, das Ende April im Grenzort Panmunjom stattfinden soll.