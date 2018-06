Der kanadische Premier Justin Trudeau hatte am Samstag in einer Abschluss-Pressekonferenz die US-Zölle als "beleidigend" bezeichnet und erklärt, er werde im Gegenzug Zölle auf US-Waren erheben.

Die USA und die sechs anderen G7-Staaten hatten sich beim Gipfel in La Malbaie trotz tiefgreifender Differenzen in letzter Minute zu einer achtseitigen Abschlusserklärung durchgerungen. US-Präsident Trump hatte das Treffen frühzeitiger verlassen. Er bezeichnte es zunächst noch als "ausgesprochen erfolgreich". Sein Verhältnis zu den anderen Staaten bewertete er "mit der Bestnote 10 auf einer Skala von eins bis zehn".

In der Abschlusserklärung heißt es unter anderem, dass man die zentrale Bedeutung eines regelbasierten internationalen Handelssystems unterstreiche und weiter gegen Protektionismus kämpfe. Die Strafzölle kommen in der Erklärung gar nicht vor, ebenso nicht der Streit über das Iran-Abkommen. Ein Passus, in dem es um ein Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzabkommen geht, ist nur von sechs Staaten unterzeichnet, nicht aber den USA.



Trumps vollständige nachträgliche Aufkündigung der Gipfelerklärung stellt einen einmaligen Eklat in der mehr als 40-jährigen Geschichte der G7-Staatengruppe dar. Zur Gruppe gehören neben den USA die Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan.