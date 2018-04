Botschafter droht mit Vergeltungsschlägen

Zuvor hatte Russland die USA vor einer militärischen Eskalation gewarnt. Der russische Botschafter in Libanon, Alexander Sasypkin, erklärte, sollten die USA Syrien mit Raketen angreifen, werde es Vergeltungsschläge geben. Die Raketen würden abgeschossen und die Abschussvorrichtungen ins Visier genommen.



Sasypkin äußerte sich am Dienstagabend in dem Hisbollah-Fernsehsender al-Manar. Er berief sich dabei auf eine Erklärung von Präsident Wladimir Putin und des russischen Armeechefs vom 13. März. Potenzielle Angriffsziele wären dem Botschafter zufolge auch US-Kriegsschiffe im östlichen Mittelmeer.

Kreml-Sprecher warnt

Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja warnte am Dienstagabend im UN-Sicherheitsrat, man befinde sich auf dem Weg zu "sehr traurigen und ernsten Ereignissen". Der Botschafter appellierte an die Adresse der USA, die Pläne aufzugeben, die die USA "aktuell für Syrien entwickeln".

Diplomatischer drückte sich Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Er sagte am Mittwoch in Moskau, die Lage sei sehr angespannt. Es müsse alles vermieden werden, was die Region weiter destabilisieren könnte. Alle Seiten sollten Schritte unterlassen, die „durch nichts gerechtfertigt“ seien.

Berichte über Giftgasangriff in Duma

Grund sind Berichte von syrischen Hilfsorganisationen, wonach Truppen von Präsident Baschar al-Assad einen Giftgas-Angriff auf die Rebellen-Hochburg Duma geflogen haben sollen. Die Angaben schwanken zwischen 60 und 150 Todesopfern. Etwa 1.000 Menschen sollen verletzt worden sein.