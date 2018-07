Bereits im Herbst soll es zu einem neuen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin kommen. Trump wolle ihn diesmal nach Washington einladen, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders. Sie sagte, der Präsident habe seinen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton mit der Einladung betraut.

Trump hatte vorher auf Twitter geschrieben: "Ich freue mich auf unser zweites Treffen, damit wir damit beginnen können, einige der vielen diskutierten Themen umzusetzen."

Geheimdienstkoordinator nicht eingeweiht

Trump und Putin hatten sich am 16. Juli zum ersten offiziellen Gipfel in Helsinki getroffen. Bildrechte: dpa Der US-Geheimdienstkoordinator Dan Coats zeigte sich von der Ankündigung des Weißen Hauses überrascht. "Sagen Sie das nochmal", sagte Coats bei einem Live-Interview in Aspen im US-Bundesstaat Colorado. "Okay, das wird speziell." Coats sagte zudem, dass er Tage nach dem Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Putin in Helsinki immer noch keine Kenntnis vom Inhalt der Unterredung habe.

Auch die US-Opposition forderte Trump zunächst auf, aufzuklären, was er im Vieraugen-Gespräch mit Putin in Helsinki besprochen habe. Der Oppositionsführer im US-Senat, der Demokrat Chuck Schumer, verlangte, vorher dürfe Trump Putin nicht erneut hinter verschlossenen Türen treffen und zwar weder in den Vereinigten Staaten, in Russland oder sonstwo.

Trump irritiert mit Zick-Zack-Kurs

Trump war im eigenen Land und auch aus den Reihen der Republikaner vorgeworfen worden, Putin gegenüber zu nachgiebig gewesen zu sein. Er widersprach sich mehrfach und verwickelte sich in Widersprüche. So sagte Trump in Gegenwart Putins, er sehe keinen Grund, weshalb Russland Wahlen in den USA beeinflussen sollte und erklärte einen Tag später, er habe sich versprochen und das Gegenteil sagen wollen.

Russische Ermittler dürfen US-Bürger nicht verhören