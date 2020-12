Das Kapitol in Washington Bildrechte: dpa

John Bolton, Trumps in Ungnade gefallener früherer Sicherheitsberater, rät seinen republikanischen Parteifreunden, das Präsidentenveto im Kongress zu überstimmen. Es sei entscheidend, Trumps Veto im Kongress mit der nötigen Zweidrittel-Mehrheit abzuschmettern. Voraussichtlich kommt es am Montag nach den Weihnachtstagen zum Schwur.



Und so ist Trumps Agieren vor allem ein Loyalitätstest für seine Parteifreunde: Folgen sie ihm und bessern den Verteidigungshaushalt nach? Und: Folgen sie ihm und stocken die Corona-Hilfen auf? Da das Covid-Paket zusammenhängt mit einem umfangreichen Haushaltsgesetz, droht ab dem 29. Dezember ein Regierungs-Shutdown, wenn Trump das Gesamtpaket nicht bis dahin unterschreibt. Noch kann er also die ganze Macht des Präsidentenamtes nutzen.