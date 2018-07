US-Präsident Donald Trump hat vor seinen offiziellen Gesprächen über ein mögliches Handelsabkommen mit Großbritannien den aktuellen Brexit-Plan von Premierministerin Theresa May heftig kritisiert. Sollte er umgesetzt werden, würde das ein bilaterales Abkommen mit den USA "wahrscheinlich töten".

Trump für "harten Brexit"

Die britische Premierministerin May hört offenbar nicht auf Trump. Bildrechte: dpa In einem Interview mit der Zeitung "The Sun" erklärte Trump den Briten, er hätte den Brexit anders gestaltet. "Ich habe Theresa May sogar gesagt, wie sie es machen soll", aber "sie hat nicht auf mich gehört". Nach den derzeitigen Plänen der britischen Regierung unter May "würden wir es mit der EU zu tun haben, statt mit dem Vereinigten Königreich".



May hatte im Lauf der Woche ihre Pläne für weiteren Freihandel mit der EU und eine enge Anbindung vor allem der britischen Wirtschaft an die Union vorgestellt. Ein "harten Brexit" will sie mit einer weiter auch regulatorisch engen Bindungen an die EU verhindern. Dies hatte zu Rücktritten von Außenminister Boris Johnson und Brexit-Minister David Davis geführt.

Die beiden Poltiker der regierenden Conservative and Unionist Party, deren Vorsitzende May ist, lehnen einen "weichen Brexit" ab. In dem "Sun"-Interview äußerte Trump nun auch, dass Johnson "ein großartiger Premier" wäre.

"Wundervoller Empfang" in London

Der US-Präsident war am Donnerstagabend vom Nato-Gipfel aus Brüssel kommend zu einem viertägigen Besuch in Großbritannien eingetroffen. Noch am Abend hatte in May zu einem Abendessen mit Wirtschaftsvertretern empfangen. Am Freitag sind die eigentlichen Gespräche mit der Premierministerin geplant.