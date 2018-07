US-Soldaten nach Montenegro? Trump stellt NATO-Beistandsprinzip infrage

Für Montenegro sterben? US-Präsident Trump hat das NATO-Beistandsprinzip im Fall kleinerer Mitgliedsstaaten wie Montenegro angezweifelt. So etwas könnte im Dritten Weltkrieg enden, sagte er in einem Fox News-Interview. Damit rüttelt Trump indirekt auch an den Grundfesten der NATO.