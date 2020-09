Die US-Regierung hat noch keine Beweise dafür, dass der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny vergiftet wurde. Das erklärte US-Präsident Donald Trump in Washington. "Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Es ist tragisch, furchtbar, wir haben noch keine Beweise gesehen, aber werden es uns anschauen", sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Trump zweifelte die Erkenntnisse Deutschlands zu dem Fall nicht an. "Davon ausgehend, was Deutschland sagt, scheint das der Fall zu sein", erklärte der US-Präsident. Die Bundesregierung sieht es als erwiesen an, dass Nawalny mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet wurde. Ein Labor der Bundeswehr hatte am Mittwoch ein entsprechendes Testergebnis präsentiert.