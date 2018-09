Nach einem anonymen Gastbeitrag in der "New York Times" (englisch) kooperieren angeblich hochrangige Mitarbeiter der US-Regierung gegen deren Präsidenten Donald Trump. Demnach untergraben sie bewusst die Umsetzung seiner Politik und seiner Pläne, um Schaden vom Land abzuwenden.

Trump reagierte erbost auf den Zeitungsbericht, auf Twitter. Bildrechte: dpa

Der Autor oder die Autorin beschreibt sich selbst als ranghohes Mitglied der US-Administration im Weißen Haus. Der Beitrag hat den Titel "Ich bin Teil des Widerstands in der Trump-Regierung".



Dieser wolle die "fehlgeleiteten Impulse" von Trump bändigen, um "Teile seiner Politik und seiner schlimmsten Einfälle zu vereiteln".



Demnach debattierten Beamte schon kurz nach dem Amtsantritt von Trump den 25. Verfassungszusatz, nach dem ein Präsident abgesetzt werden kann, der für das Amt als ungeeignet befunden wird: "Aber niemand wollte eine Verfassungskrise herbeiführen, also werden wir tun, was wir können, um die Regierung in die richtige Richtung zu steuern bis es – auf die eine oder andere Weise – vorbei ist." Als "fehlgeleiteter Impuls" etwa wird Trumps "Vorliebe für Autokraten und Diktatoren" bezeichnet.