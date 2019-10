Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump hat die Türkei eine dauerhafte Waffenruhe im Norden Syriens verkündet. Darüber habe die türkische Regierung Washington informiert. Die türkischen Streitkräfte würden die Kämpfe und die Offensive in Nordsyrien stoppen.

Trump kündigte in diesem Zusammenhang an, die in der vergangenen Woche deswegen verhängten Sanktionen aufzuheben. Sollte die Türkei ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, könnte diese wieder eingeführt und verschärft werden, so der US-Präsident.

Die USA hatte der türkischen Offensive selbst den Weg bereitet, weil sie ihre Truppen aus der Region abgezogen hatte. Die Operation der Türkei richtete sich gegen die Kurdenmiliz YPG, die ein Verbündeter der USA im Kampf gegen den sogenannten IS war, von Ankara aber als Terrororganisation eingestuft wird.

Syrische Streitkräfte dankbar für Endes des "brutalen Angriffs"

Trump sagte bei der Pressekonferenz am Mittwoch, durch die Schaffung einer Sicherheitszone in Nordsyrien, die der türkische Präsident Recep Erdogan durch die Invasion schaffen will, habe die US-Regierung die Schaffung eines "viel friedlicheren und stabileren Gebiets zwischen der Türkei und Syrien erreicht".

Die syrischen Kurden haben die Rolle von US-Präsident Donald Trump bei der Vereinbarung einer Waffenruhe im Norden des Landes gelobt. Auf Twitter richtete der Generalkommandeur von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Maslum Abdi, seine Dankbarkeit aus, den "brutalen Angriff" der Türkei und dschihadistischer Gruppen gestoppt zu haben.

Mehr als 100 gefangene IS-Kämpfer geflohen