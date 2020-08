Mit seinem persönlichen Erscheinen in Charlotte überraschte der US-Präsident viele. Offiziell war sein Auftritt nicht angekündigt worden. Auf dem viertägigen Parteitag soll es unter anderem um das Recht auf Waffenbesitz und um Steuersenkungen gehen. Trump will am Donnerstag seine Nominierungsrede am Donnerstag im Weißen Haus halten. Bei dem Parteitag werden zahlreiche prominente Republikaner wie Außenminister Mike Pompeo oder frühere New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani Reden halten. Auch sind Auftritte von Trumps Ehefrau Melania und seinen Kindern geplant.