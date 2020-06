US-Präsident Donald Trump will die Unruhen in den USA notfalls mit militärischer Gewalt stoppen. In einer Rede im Rosengarten des Weißen Hauses kündigte Trump die Mobilisierung aller verfügbaren zivilen und militärischen Kräfte seiner Regierung an, um "Unruhen und die Gesetzlosigkeit" zu beenden. Er sei Verbündeter der friedlichen Demonstranten.

Nicht nur in Washington, auch in anderen Metropolen wie New York, Los Angeles, Atlanta, Philadelphia, Dallas, Oakland und Louisville dauerten die Proteste am Montagabend an. Trump hat demokratische Gouverneure und Bürgermeister mehrfach aufgefordert, härter gegen Randalierer durchzugreifen, und ihnen Schwäche vorgeworfen.