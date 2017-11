Die USA und Russland wollen russischen Angaben zufolge ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" in Syrien bis zum endgültigen Sieg über die Dschihadisten fortsetzen. Wie der Kreml am Samstag mitteilte, bekräftigten US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin am Rande des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Apec im vietnamesischen Da Nang ihre "Entschlossenheit", den IS weiter zu bekämpfen.

Keine militärische Lösung in Syrien

Zudem bekannten sich Putin und Trump erneut zur Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität Syriens. In der gemeinsamen Erklärung der beiden Staatschefs heißt es weiter: "Die Präsidenten sind sich einig, dass es für den Konflikt in Syrien keine militärische Lösung gibt." In dem Zusammenhang riefen sie alle Parteien in dem seit sechs Jahren währenden Bürgerkrieg auf, sich an den UN-Friedensgesprächen in Genf zu beteiligen.

Verständigung bei Apec-Gipfel

Shakehands im blauen Seidenhemd: Trump und Putin nutzten kurze Begegnungen für ihre Absprachen. Bildrechte: imago/ITAR-TASS Laut dem Kreml, verständigten sich Trump und Putin bei einem kurzen Kontakt am Rande des Apec-Gipfels auf die vorbereitete Erklärung, die auf der Internetseite des Moskauer Präsidialamtes veröffentlicht wurde. Ein offizielles bilaterales Treffen der beiden Präsidenten in Da Nang gab es offenbar nicht. Allerdings begegneten sich Putin und Trump auf dem Gipfel bei drei Gelegenheiten. Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow sprach seinerseits kurz mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson. Details aus dem Gespräch wurden aber nicht bekannt.

Balanceakt für Trump

Wegen der Differenzen zwischen den USA und Russland etwa zu den Konflikten in Syrien und der Ukraine war mit Spannung erwartet worden, ob sich Trump und Putin am Rande des Apec-Gipfels zu einem bilateralen Gespräch treffen.



Das Verhältnis der beiden Präsidenten wird in den USA argwöhnisch beobachtet: Mehreren Vertretern des Trump-Wahlkampfteams wird vorgeworfen, eng mit Moskau zusammengearbeitet zu haben. Für Trump ist eine Begegnung mit Putin ein Balanceakt, weil er Russlands Unterstützung im Atomkonflikt mit Nordkorea gewinnen will.