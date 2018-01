Chaotische Regierungszentrale

Das brisante Buch mit dem Titel "Fire and Fury" ("Feuer und Zorn"), in dem Bannon zu Wort kommt, hat der Journalist Michael Wolff geschrieben. Trump kommt darin nicht gut weg, so kann man es zumindest in ersten Auszügen nachlesen. Wolff zeichnet das Bild eines Wahlkampfteams, in dem kaum jemand an einen Wahlsieg Trumps geglaubt habe. Nicht einmal der jetzige Präsident selbst.

Wolff beschreibt eine von Chaos geprägte Regierungszentrale, in der es anfangs kaum klar verteilte Rollen, aber viele um Einfluss buhlende Figuren gab. Immer wieder im Zentrum der Schilderungen steht Bannon. Hängen bleibt dabei das Bild eines Mannes, der eifrig die Fäden im Hintergrund spann. Das ist nichts Neues. Bannon selbst war während seiner Zeit im Weißen Haus eifrig bemüht, dieses Image eines düsteren Strategen zu pflegen.

Bannons Kampf gegen das Establishment

An einer Wand hing ein Zettel mit Versprechen, die Trump während des Wahlkampfs gemacht hatte und die Bannon in den ersten hundert Tagen der Präsidentschaft umsetzen wollte. Darunter fällt auch der umstrittene Einreisebann für Menschen aus muslimisch geprägten Ländern, dessen schnelle Umsetzung im Frühjahr 2017 für Chaos an amerikanischen Flughäfen sorgte.

Bannon fiel im August 2017 dem Machtkampf im Weißen Haus zum Opfer, da war er gerade etwas mehr als zweihundert Tage im Amt. Seither konzentriert er sich nicht nur darauf, populistische Kandidaten zu finden, die er in seinem selbst erklärten Krieg gegen das Establishment der Republikaner in die parteiinternen Vorwahlen schicken will.

Die Trumps und ihre Russland-Kontakte

Hat er versucht, im Vorfeld der US-Wahl mithilfe russischer Kontakte heikle Informationen über Hillary Clinton zu erlangen? Das jedenfalls wirft Stephen Bannon dem ältesten Trump-Sohn vor. Bildrechte: dpa In dieselbe Kerbe schlägt Bannon nun mit dem, was er über ein Treffen von Trumps ältestem Sohn mit der russischen Anwältin Natalia Weselnitzkaja während des Wahlkampfs zu sagen hat. Das sei "Verrat, unpatriotisch und übler Mist" gewesen, zitiert der britische "Guardian" Äußerungen Bannons aus Wolffs Buch.



Das Treffen im Juni 2016 ist Teil der Russland-Affäre um Einfluss aus Moskau auf die US-Wahl. Trump Jr. hatte sich von der Anwältin heikle Informationen über Hillary Clinton versprochen, der demokratischen Präsidentschaftskandidatin.