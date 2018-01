Trump in Davos "Amerika zuerst bedeutet nicht Amerika allein"

US-Präsident Donald Trump hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos den wirtschaftlichen Wiederaufstieg seines Landes betont und die Unternehmen der Welt zu Investitionen in den USA eingeladen. Die Zeit dafür sei nie besser gewesen, sagte Trump in seiner mit Spannung erwarteten Abschlussrede vor rund 3.000 Spitzenpolitikern und Vertretern der Wirtschafts- und Finanzelite der Welt in dem schweizerischen Nobel-Skiort.

Lob von Wirtschaftsbossen

Trump betonte, seine bisherige Wirtschaftspolitik habe bereits erhebliche Erfolge gezeigt. Die Steuerreform sei ein großer Erfolg. Zuvor hatten bereits zahlreiche Unternehmer, darunter Siemens-Chef Joe Kaeser, den US-Präsidenten für seine Reform gelobt. Der Gründer des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab prognostizierte gar, Trumps Steuerreform werde die Weltwirtschaft ankurbeln.

Offen für Freihandel

Beim umstrittenen Thema Freihandel zeigte sich Trump in Davos offen. Mit Blick auf seine zentrale Wahlkampfparole "America First" betonte der US-Präsident: "Amerika zuerst bedeutet nicht Amerika allein." Die Welt erlebe derzeit den Wiederaufstieg eines "starken und prosperierenden Amerika". Die Vereinigten Staaten seien für Handel und Geschäftsbeziehungen offen und scheuten dabei keine Konkurrenz.

Warnung vor "Raubtier-Praktiken"

In dem Zusammenhang schloss Trump eine Rückkehr seines Landes zum Transpazifischen Handelsabkommen TPP und den Abschluss anderer Freihandelsabkommen nicht mehr aus. Die USA würden über Freihandelsabkommen mit vielen Ländern nachdenken, darunter auch den TPP-Ländern.



Zugleich kündigte der US-Präsident aber auch eine harte Linie bei der Überwachung der Regeln für den internationalen Freihandel an. Trump warnte in dem Zusammenhang wörtlich vor "Raubtier-Praktiken". Es könne keinen freien Handel geben, wenn manche Länder das System zu Lasten anderer ausnutzen. "Wir unterstützen den Freihandel, aber er muss fair sein und auf Gegenseitigkeit beruhen."

Neues System der Einwanderung