US-Präsident Donald Trump hat in seiner ersten Rede zur Lage der Nation zu überparteilicher Zusammenarbeit aufgerufen. "Heute Abend rufe ich alle von uns auf, Differenzen zu beenden, eine gemeinsame Grundlage zu suchen und die Einheit zu erreichen, die wir benötigen, um Ergebnisse für die Menschen zu liefern, die uns gewählt haben", sagte Trump im Capitol vor Kongress-Abgeordneten der demokratischen und republikanischen Partei.

Trump forderte den Kongress auf, Ausgaben in Höhe von 1,5 Billionen Dollar für Infrastrukturprojekte zu genehmigen. Das sei für den weiteren wirtschaftlichen Aufschwung notwendig. Gleich danach verwies er auf wirtschaftliche Erfolge, die er als Verdienste seiner Regierungszeit und vor allem als Folge seiner Steuerreform darstellte.

Trumps 80-minütige Rede war versöhnlich gestimmt und stand im Kontrast zu seinen Bemerkungen und Twitter-Nachrichten der letzten Monate. Überraschend forderte er die Erhöhung einzelner Sozialleistungen wie den Ausbau von berufsbildenden Schulen und bezahlte Elternzeit. Elternzeit ist in den USA umstritten und wird seit Jahren von Trumps Republikanern abgelehnt.

Hart blieb er beim Thema Einwanderung und forderte auch in dieser Rede ein neues Einwanderungsrecht. Kriminelle Ausländer sollten nicht in den USA leben dürfen. Plakativ führte er das Beispiel eines Ehepaars an, dessen Kinder von einer kriminellen Bande von Einwanderern ermordet worden sei. Das Land müsse sicherer werden, erklärte Trump.