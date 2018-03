Donald Trump will das Mindestalter für bestimmte Waffenkäufe nun doch nicht von 18 auf 21 Jahre erhöhen. Der US-Präsident hatte die Verschärfung des Waffenrechts nach dem Schulmassaker in Florida selbst vorgeschlagen. In einem vom Weißen Haus am Sonntagabend vorgelegten Programm zur Schulsicherheit ist davon nun aber keine Rede.