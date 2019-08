Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street gaben nach Trumps Äußerung nach, vor allem Technologiewerte büßten an Wert ein. Auch europäische Börsen reagierten mit Abschlägen, der deutsche Leitindex DAX sackte auf 11.611 Punkte ab.

Zuvor hatte China US-Güter im Wert von rund 75 Milliarden Dollar mit neuen Strafzöllen belegt. Das chinesische Handelsministerium kündigte Zollerhöhungen in zwei Schritten am 1. September und 15. Dezember an – entsprechend der jüngst von Washington verhängten neuen Strafzölle. Demnach soll sich die Zollgebühr für Sojabohnen und Erdölimporte um fünf Prozent erhöhen, für Autos zum Jahresende um 25 Prozent. Peking wählte gezielt Produkte aus, die Trump am Herzen liegen.