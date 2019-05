Die USA haben neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt. US-Präsident Donald Trump erließ am Mittwoch ein Dekret, das vor allem die Metallbranche des Landes treffen soll.

Trump erklärte, die neuen Sanktionen richten sich gegen den Export von Stahl, Eisen, Aluminium und Kupfer. Laut dem Dekret nutzt der Iran die Einnahmen daraus zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, zur Unterstützung von Terrorgruppen und -netzwerken, Aggressionen in der Region und militärischer Expansion.

Die Sanktionen sehen zudem vor, dass in den USA vorhandene Bankkonten und andere Besitztümer von allen iranischen Personen, die in den entsprechenden Industriezweigen tätig sind, eingefroren werden. Dies gilt laut der Anordnung für alle, die wissentlich an entsprechenden Geschäften teilgenommen und diese maßgeblich unterstützt haben. Dies könnte etwa ausländische Banken treffen.