US-Präsident Donald Trump schickt die Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko. Am Mittwoch unterzeichnete er ein entsprechendes Dekret. Trump hatte die Maßnahme zuvor angeordnet und dies damit begründet, dass der von ihm geplante Bau einer Grenzmauer kaum Fortschritte mache.

Bis die Grenzmauer steht, solle die Grenze militärisch bewacht werden, ordnete Trump an. Aber: In einer später veröffentlichten Erklärung musste das Weiße Haus präzisieren, dass nicht reguläres Militär an die Grenze entsandt werden soll – denn das ist gesetzlich nicht möglich. Stattdessen sollten Freiwilligendienst leistende Nationalgardisten dorthin geschickt werden. Die Garde ist eng mit den Streitkräften verbunden. Laut einem Bericht der "New York Times" hat die amerikanische Ministerin für Innere Sicherheit, Kirstjen Nielsen, Mexiko zugesichert, dass die Gardisten keine Waffen tragen und keine Einwanderungs- oder Zollkontrollen durchführen würden.

In dem Dekret beklagt sich Trump über die Zustände an der südlichen US-Grenze: "Die Situation an der Grenze hat jetzt einen kritischen Punkt erreicht", schrieb Trump in einem Vermerk. Die "Gesetzlosigkeit", die dort herrsche, sei "in fundamentaler Weise inkompatibel mit der Sicherheit und Souveränität des amerikanischen Volkes". Seine Regierung habe "keine andere Möglichkeit, als zu handeln".