Sie argumentieren in einem am Donnerstag eingereichten Antrag, dass gegen einen amtierenden US-Präsidenten keinerlei strafrechtliche Ermittlungen erlaubt seien. Ein Berufungsgericht in New York hatte in der vergangenen Woche entschieden, dass Strafverfolger die Steuerunterlagen einsehen dürfen. Die Richter wiesen damit einen ebenfalls auf Immunität beruhenden Einspruch des Präsidenten zurück.