US-Präsident Donald Trump fordert die Todesstrafe für Menschen, die wiederholt oder im großen Stil mit Drogen handeln. "Wir verschwenden unsere Zeit, wenn wir die Dealer nicht hart anfassen, und diese Härte schließt die Todesstrafe ein", sagte der Präsident am späten Montagabend bei einer Veranstaltung im Bundesstaat New Hampshire.

Insgesamt sind der US-Seuchenbekämpfungsbehörde CDC zufolge im Jahr 2016 etwa 64.000 Menschen in den USA durch eine Drogenüberdosis zu Tode gekommen. Opioide waren laut dem Bericht bei mehr als zwei Dritteln dieser Todesfälle im Spiel. Darunter fallen unter anderem verschreibungspflichtige Schmerzmittel, Heroin und synthetische Drogen wie Fentanyl, das in der Anästhesie angewendet wird. In den USA sterben Regierungsangaben zufolge mehr Menschen an einer Überdosis als an Verkehrsunfällen und Schussverletzungen zusammen.