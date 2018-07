US-Präsident Donald Trump trifft am Montag in der finnischen Hauptstadt Helsinki mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammen. Die beiden Staatschefs wollen über das angespannte Verhältnis der beiden größten Atommächte und über internationale Konfliktherde wie die Ukraine oder Syrien sprechen.

Einige Partner der USA befürchten, Trump könne dabei mit Putin Vereinbarungen treffen, die die westliche Allianz aufs Spiel setzen. Trump selbst erklärte, er gehe mit niedrigen Erwartungen in das Treffen. Sein nationaler Sicherheitsberater John Bolton sagte in einem Fernsehinterview zu dem Gespräch: "Wir haben darum gebeten und die Russen haben zugestimmt, dass es im Grunde unstrukturiert sein wird". Er rechne nicht mit "konkreten Ergebnissen".



Die beiden Staatschefs treffen sich am Mittag nur in Anwesenheit ihrer Dolmetscher. Es folgen ein Arbeitsessen mit den Delegationen beider Länder und eine Abschluss-Pressekonferenz.