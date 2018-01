Donald Trump, seit einem Jahr Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, kommuniziert gern via Twitter. Offenkundig lieber als die Pressekonferenz des Weißen Hauses und die ihm widerborstigen "Main-Stream-Medien" ist ihm das soziale Netzwerk mit seiner begrenzten Zahl möglicher Zeichen, offenbar lieber auch als sonstige traditionelle Kanäle für politische Kommunikation. Denn über Twitter verkündet Trump nahezu alles: Gedanken, Beschlüsse, Drohungen und Spott, Humor und Unsinn, seine Ansichten über Gott und die Welt - und leider auch schon Dinge, die zu Todeopfern geführt haben.

Tatsächlich goss sein Tweet vom 6. Dezember 2017 neues Öl in das Feuer im Nahen Osten und führte zu einer Eskalation der Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern, der mehrere Menschen zum Opfer fielen. Er habe festgestellt, dass es nun an der Zeit sei, Jerusalem als Hauptstadt von Israel anzuerkennen , hatte Trump da verkündet. Die USA hätten deshalb begonnen, den Umzug ihrer Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem vorzubereiten.

Die Folge waren Tote und hunderte Verletzte bei Ausschreitungen in den Palästinensergebieten. Jerusalem und der Status des Stadt ist schließlich einer der wichtigsten Streitpunkte des Nahost-Konflikts. Die Palästinenser betrachten den 1967 von Israel besetzten und 1980 annektierten Osten als Hauptstadt ihres angestrebten Staates. Doch Israel beansprucht die Stadt insgesamt, und seine derzeitige Regierung hält wenig bis nichts von einem Staat der Palästinenser. Dass dieser Tweet von Trump tollpatschig war, ist nicht anzunehmen. Er war sicher kein Versehen und wohl kalkuliert. Schließlich war Trump auch schon im Februar 2017, beim Besuch von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in Washington, vom Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung abgerückt .

Kaum weniger brenzlich, war Trumps verbaler Twitter-Krieg gegen den nordkoreanischen Machthaben Kim Jong Un, den jener zum Teil mit derselben Waffe führte wie der US-Präsident. Neben dem regelmäßigem Austausch gegenseitiger Beleidigungen und Drohungen mit einem Nuklearwaffen-Schlag wurde vor allem ein Trump-Tweet vom 23. September zum Problem, den man in Pjöngjang durchaus als Kriegserklärung oder zumindest als Drohung werten konnte. Das Weiße Haus sah sich genötigt, dies zu dementieren .

Dass Trump vier Tage zuvor Drohungen vor der UNO aussprach, war für ihn wohl ein anderes Thema, denn er nimmt den Führer des Regimes in Nordkorea ostentativ nicht ernst. Als "kleinen Raketenmann" tituliert er ihn immer wieder. Dabei geht es um Atomwaffen, Krieg oder Frieden für Asien und die Welt.

In einem Tweet vom 1. Oktober war der "kleine Raketenmann" erstmalig aufgetaucht, als Trump von Verhandlungen als Zeitverschwenung sprach. Interessanter als Trumps bekannter Dissens mit dem Nordkoreaner war daran aber der offenkundige mit seinem eigenen Außenminister Rex Tillerson. Dieser, so berichteten Medien, soll Trump zuvor als einen "Idioten" bezeichnet haben, was weder Tillerson öffentlich bestritt, noch Trump direkt kommentierte.