Die Regierung hatte zuvor offiziell das Ende des unter Präsident Barack Obama 2014 verhängten Einfuhrverbotes von Elefantentrophäen aus Simbabwe angekündigt. Die zuständige Behörde im Innenministerium, the United States Fish und Wildlife Service (FWS), veröffentlichte am Donnerstag eine entsprechende Mitteilung zu Elefantentrophäen aus Simbabwe und Sambia. Jäger könnten einen Antrag für Trophäen von Tieren stellen, die zwischen dem 21. Januar 2016 und Ende Dezember 2018 erlegt werden.

Für die Aufhebung des Importverbots hatte sich die mächtige US-Waffenlobby NRA und der Jagd-Lobbyverband Safari Club International Foundation eingesetzt. Umwelt- und Tierschützer liefen dagegen Sturm und bezeichneten die von der Behörde aufgeführten Gründe als verlogen. Befürworter führen an, dass Einnahmen aus offiziell organisierten Jagden in den afrikanischen Ländern für den Schutz von Wildtieren eingesetzt werden könnten.

Zuletzt hatte auch die französische Filmlegende Brigitte Bardot, die als radikale Tierschützerin bekannt ist, die US-Entscheidung hart kritisiert. "Kein Despot der Welt kann die Verantwortung dafür übernehmen, solch alte Tierarten zu töten, die Teil des Welterbes der Menschheit sind", schrieb sie in einem Brief an den US-Präsidenten. Der Elefant sei ein "einzigartiges, magisches, heiliges, verehrtes und geschütztes Tier". An Trump gewandt erklärte die 83-Jährige: "Ihre beschämenden Taten bestätigen die Gerüchte, wonach sie ungeeignet für das Regieren sind."