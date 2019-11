Trump hatte mit seiner Unterschrift unter die Gesetze mehrere Tage gezögert. In einem Interview machte er am vergangenen Freitag deutlich, dass er zwischen der Solidarität mit der Demokratiebewegung und seinem Interesse an einer Beilegung des Handelsstreits mit China abwäge. Seinen jetzigen Schritt erklärte er mit "Respekt" für Chinas Präsident Xi Jinping und die Menschen in Hongkong.