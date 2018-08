US-Präsident Donald Trump hat einen der höchsten Verteidigungsetats der jüngeren US-Geschichte unterzeichnet. Mit einem Budget von 716 Milliarden Dollar (rund 635 Milliarden Euro) wird der neue Haushalt nur noch durch den US-Militäretat während des Irakkrieges 2003 übertroffen. "Dies ist die bedeutendste Investition in unser Militär und unsere Kämpfer in der modernen Geschichte", sagte Trump bei der Unterzeichnung des Gesetzes am Montag (Ortszeit) im Stützpunkt Fort Drum im Bundesstaat New York.