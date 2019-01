Trumps Ziel ist es, die gesamte Grenze zu Mexiko durch eine Mauer zu schützen. Zwar gibt es stellenweise schon Mauer-Abschnitte, große Teile sind jedoch offenes Land. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hauptstreitpunkt in den Budgetverhandlungen ist Trumps Forderung nach fünf Milliarden Dollar für den kompletten Aus- und Neubau der Grenzmauer zu Mexiko. Die oppositionellen Demokraten lehnen die Forderung strikt ab. Nach der Übernahme der Mehrheit im Repräsentantenhaus als Folge der jüngsten Zwischenwahlen wollen sie noch am Donnerstag Haushaltsvorlagen verabschieden, in denen die Mauer-Milliarden allerdings nicht erhalten sind. Trump weigert sich jedoch, ein neues Haushaltsgesetz zu unterzeichnen, in dem kein Geld für die von ihm im Wahlkampf versprochene Grenzmauer vorgesehen ist.