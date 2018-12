Trump will auf die von ihm geforderten fünf Milliarden Dollar für die Mauer zu Mexiko nicht verzichten. Bildrechte: dpa

Weil sich Republikaner und Demokraten am Freitag im Kongress nicht auf einen Haushalt einigen konnten, war die Haushaltssperre für Teile der US-Regierung, der sogenannte Shutdown, in der Nacht zu Samstag in Kraft getreten. Das bedeutet, dass rund 800.000 Regierungsbedienstete vorerst kein Gehalt bekommen. Ein Teil von ihnen wird in einen unbezahlten Zwangsurlaub geschickt. Einige Ämter und öffentliche Einrichtungen könnten schließen. Hunderttausende Mitarbeiter, deren Arbeit als unverzichtbar gilt, müssen ohne Bezahlung weiter ihren Job verrichten. Dies betrifft etwa Sicherheitskräfte, Personal im Strafvollzug und bei den Luftfahrtbehörden.