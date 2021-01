"Ich werde immer für euch kämpfen", sagte Trump zum Abschied an die Adresse seiner Anhänger.

"Ich werde immer für euch kämpfen", sagte Trump zum Abschied an die Adresse seiner Anhänger. Bildrechte: dpa

Der abgewählte US-Präsident Trump hat wenige Stunden vor dem Ende seiner Amtszeit das Weiße Haus verlassen. Zusammen mit seiner Frau Melania flog er in einem Hubschrauber zu einem Luftwaffenstützpunkt.

Bei einer kurzen Abschiedszeremonie machte er deutlich, dass er nicht von der Bildfläche verschwinden will. Wörtlich sagte er: "Wir werden in irgendeiner Form zurückkehren." Zugleich lobte er erneut seine Amtszeit. Mit der Präsidentenmaschine Air Force One begab sich das Paar anschließend zu seinem Wohnsitz nach Florida.