US-Präsident Donald Trump hat Großbritannien im Falle eines schnellen Brexits ein "phänomenales" Handelsabkommen in Aussicht gestellt. Trump sagte am Dienstag bei einem Treffen mit der scheidenden britischen Premierministerin Theresa May in London, der gemeinsame Handel könne auf das Zwei- oder Dreifache des jetzigen Umfangs ausgeweitet werden.

Die USA fühlen sich verpflichtet zu einem phänomenalen Freihandelsabkommen. US-Präsident Donald Trump

Verhandlungen erst nach Austritt

Ex-Außenminister Johnson ist ein Mann nach Trumps Geschmack. Bildrechte: IMAGO Offizielle Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien können allerdings erst beginnen, wenn das Vereinigte Königreich die EU wirklich verlässt. Die neuste Frist besagt, dass die Briten bis zum 31. Oktober aus der Europäischen Union ausscheiden sollen. Das von May mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen wurde vom Parlament aber bisher drei Mal abgelehnt. Als Konsequenz auf diese Schlappe hatte May ihren Rücktritt angekündigt. Am Freitag, kurz nach der Abreise von Trump, will sie den Vorsitz der Konservativen Partei aufgeben. Bis Ende Juli soll sie dann auch als Premierministerin abgelöst werden.

Dickes Lob für Johnson

Obwohl eigentlich ein Tabu, mischte sich Trump auch in die Debatte um Mays Nachfolge ein. So pries er etwa ihren Dauer-Rivalen Boris Johnson als formidablen Nachfolger. Während seines Besuchs in London telefonierte der US-Präsident am Dienstag auch mit diesem. Außerdem traf er sich mit dem Chef der neuen Brexit-Partei, Nigel Farage, von dem Trump seit langem ebenso schwärmt wie von Johnson.

Trump: Berichte über Proteste "fake news"