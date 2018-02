Nach dem Blutbad an einer Schule in Florida hat US-Präsident Donald Trump mehr Sicherheit an Schulen versprochen. In einer Fernsehansprache sagte er, kein Kind und kein Lehrer sollte jemals an einer amerikanischen Schule in Gefahr sein. Noch im Februar wolle er Gouverneure und Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten treffen, um über Sicherheit an Schulen zu sprechen. Den Opfern und Hinterbliebenen des Blutbades versprach er jede Hilfe. Zudem kündigte er ein Besuch der Schule noch im Februar an.