Als Konsequenz aus dem Angriff auf den US-Kongresses verlässt ein zweites Kabinettsmitglied die Trump-Regierung. Bildungsministerin Betsy DeVos will ihr Amt niederlegen. Sie erklärte in einem Schreiben an den Präsidenten: "Es ist nicht zu verkennen, welche Auswirkungen Ihre Rhetorik auf die Situation hatte, und das ist der Wendepunkt für mich". Zuvor hatte bereits Verkehrsministerin ElaineChao ihren Rücktritt angekündigt. Auch sie begründete dies mit Trumps Rede in Washington vor der Erstürmung des Kapitols.