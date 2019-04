US-Präsident Donald Trump will den UN-Vertrag zum Waffenhandel verlassen. Trump unterzeichnete am Freitag in Indianapolis auf einer Veranstaltung der NRA ein Schreiben an den Kongress, das den Ratifizierungsprozess stoppen soll. "Amerikaner leben nach amerikanischen Gesetzen, nicht nach Gesetzen anderer Länder", sagte Trump.