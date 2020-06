US-Präsident Donald Trump hat bei seiner ersten Massenkundgebung seit Beginn der Corona-Pandemie seine Kritik an Deutschland erneuert. Bei dem Auftritt in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma bekräftige er seine Pläne, 9.500 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Zugleich sagte er, Deutschland schulde der Nato wegen unzureichender Verteidigungsausgaben in den vergangenen 25 Jahren "eine Billion Dollar". Wie er auf diese Zahl kommt, erläuterte der US-Präsident nicht.

Der Auftritt Trumps am Samstagabend war umstritten. Die US-Gesundheitsbehörden befürchten eine Vielzahl neuer Coronavirus-Infektionen, wenn tausende Menschen in einer Halle zusammenkommen. Just vor dem Auftritt in Tulsa wurden sechs Mitarbeiter von Trumps Wahlkampf-Team, die im Vorfeld in die Stadt gereist waren, positiv auf das Coronavirus getestet.