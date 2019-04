Das US-Justizministerium hat auf seiner Website den in Teilen geschwärzten Bericht von FBI-Sonderermittler Robert Mueller zur Russland-Untersuchung veröffentlicht. Im über 400 Seiten starken Dokument lässt der Sonderermittler den Verdacht im Raum stehen, dass sich US-Präsident Donald Trump des Versuchs der Justizbehinderung schuldig gemacht habe. Auf der letzten Seite schreibt Mueller wörtlich, dass sein Bericht "nicht zu dem Schluss kommt, dass der Präsident ein Verbrechen begangen hat, er entlastet ihn aber auch nicht".

Sonderermittler Mueller hatte fast zwei Jahre lang untersucht, ob es geheime Absprachen zwischen dem Trump-Team und Russland während des Wahlkampfs 2016 gab. US-Geheimdienste gehen davon aus, dass sich Moskau mittels Hackerangriffen in den Wahlkampf eingemischt hatte, um Trump zu helfen. Der Kreml und Trump weisen diese Vorwürfe zurück. Auch ging der Mueller-Bericht dem Verdacht nach, ob der Präsident bei den Ermittlungen die Justiz behindert hat.

Ein Bild von Anfang des Jahres: Trump bei einer Rede vor dem Weißen Haus. Bildrechte: dpa

Bei einer Pressekonferenz kurz vor der Veröffentlichung betonte US-Justizminister William Barr am Donnerstag, dass der US-Präsident keinen Einfluss auf die Schwärzungen genommen habe. Trump hatte vorab Einsicht in die finale Version des geschwärzten Berichtes gehabt.



Zugleich erklärte Barr in der Pressekonferenz, dass sich Trumps Wahlkampfteam "nicht mit der russischen Regierung verschworen oder koordiniert hätte". Auch habe Trump nichts unternommen, um als Präsident die Ermittlungen zur Russland-Affäre zu behindern. Zu diesem Schluss war Barr bereits gekommen, als er im März den Bericht vom Sonderermittler erhielt.