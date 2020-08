US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die chinesische Videoplattform TikTok in den USA zu verbieten. "Was TikTok betrifft, so verbannen wir es aus den Vereinigten Staaten", sagte Trump am Freitag vor Reportern in der Präsidentenmaschine Air Force One.

Der US-Präsident will das Verbot der besonders bei jungen Menschen beliebten Smartphone-App bereits am Samstag per Dekret durchsetzen. Zuvor hatten die Behörden in den USA Bedenken geäußert, dass das Onlinenetzwerk der in China ansässigen Firma ByteDance Nutzerdaten an die chinesische Regierung weitergeben könnte. TikTok wies bislang alle Vorwürfe hinsichtlich einer Weitergabe von Nutzerdaten zurück. In den USA wurde TikTok zuletzt durch das Committee on Foreign Investment (CFIUS) überprüft, dass Geschäfte untersucht, die die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten betreffen.