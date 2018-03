Der amerikanische Präsident Donald Trump will offenbar das geplante Haushaltsgesetz mit seinem Veto verhindern. Das teilte er via Twitter mit. Trump habe mit dem Veto gedroht, weil das Gesetz keine Lösung für die Schicksale von rund 800.000 jungen Einwanderern ohne permanenten Aufenthaltsstatus vorsehe . Außerdem seien nicht genügend Geldmittel für den Bau der Mauer zu Mexiko vorgesehen.

Der geplante Haushalt verfügt über ein Volumen von rund 1,3 Billionen Dollar, was rund eine Million Euro entspricht. Sollte Trump das Gesetz tatsächlich im Laufe des heutigen Freitags tatsächlich blockieren, würde am Samstag eine Haushaltssperre, der sogenannte "Shut down" in Kraft treten. Zwei dieser "Shut downs" hatte es in diesem Jahr bereits gegeben.