Atomstreit Trump will China bei Öllieferungen an Nordkorea ertappt haben

China hatte zuvor erklärt, es habe keine Öllieferungen chinesischer Schiffe an Nordkorea gegeben, die gegen die UN-Sanktionen verstießen. Die Regierung in Peking reagierte damit auf einen südkoreanischen Zeitungsbericht. In dem hatte es geheißen, chinesische und nordkoreanische Schiffe hätten auf See illegal Öl umgeladen, um es nach Nordkorea zu bringen.

Südkorea hält Schiff aus Hongkong fest

Derweil hält Südkorea ein Schiff aus Hongkong wegen des Vorwurfs fest, heimlich Mineralölprodukte auf ein nordkoreanisches Schiff umgeladen zu haben. Die "Lighthouse Winmore" sei beschlagnahmt und inspiziert worden, als sie am 24. November erneut den Hafen von Yeosu in Südkorea angefahren habe, berichteten südkoreanische Sender am Freitag.

Die unter der Flagge Hongkongs fahrende "Lighthouse Winmore" wurde den Berichten zufolge von der taiwanesischen Firma Billions Bunker Group gechartert. Am 11. Oktober sei das Schiff in Yeosu gewesen, um japanische Ölerzeugnisse aufzunehmen.

Als Ziel des Schiffes sei Taiwan angegeben worden. Stattdessen seien die Ölprodukte jedoch in internationalen Gewässern auf das nordkoreanische Schiff "Sam Jong 2" sowie drei weitere Schiffe umgeladen worden. Nach Berichten der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap soll die "Lighthouse Winmore" etwa sechs Monate in Südkorea bleiben, bevor sie das Land wieder verlassen kann.

China will gegen illegale Öllieferungen vorgehen

Chinas Regierung will nun scharf gegen illegale Öllieferungen an Nordkorea vorgehen. "Wir werden es untersuchen und bestrafen, wenn wir es herausfinden", sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Hua Chunying, am Freitag. China erfülle die Sanktionen des Sicherheitsrates gegen Nordkorea "strikt und umfassend".

Nach den jüngsten Berichten über solche Schiffsverladungen habe China eine Reihe von Ermittlungen eingeleitet. Die Vorwürfe "entsprechen nicht den Fakten". In einem Fall habe ein genanntes Schiff seit August keinen chinesischen Hafen mehr angelaufen habe. Ob es woanders gewesen sei, wisse China nicht.

Treibstofflieferungen stark eingeschränkt

Vergangene Woche hatte der UN-Sicherheitsrat einstimmig verschärfte Sanktionen gegen Nordkorea verhängt, die unter anderem drastische Einschränkungen der Treibstofflieferungen vorsehen. So liegt die Grenze für Raffinerie-Produkte bei 500.000 Barrel im Jahr, bei Rohöl liegt sie bei vier Millionen Barrel.