US-Präsident Donald Trump will mit Strafzöllen auf alle Warenimporte aus Mexiko die illegale Migration durch das Land in die USA stoppen.

Trump kündigte an, dass vom 10. Juni an Zölle in Höhe von fünf Prozent auf sämtliche Einfuhren aus Mexiko erhoben werden. Die Zölle würden bis zum 1. Oktober schrittweise auf 25 Prozent ansteigen, sollte Mexiko nicht wirksame Maßnahmen ergreifen, um den Zustrom illegaler Migranten durch das Land in die USA zu stoppen. Trump warf Mexiko "passive Kooperation" bei der illegalen Einwanderung vor.

Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador bei seiner Amtseinführung. Bildrechte: dpa

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador rief Trump in einem zweiseitigen Antwortschreiben zum Dialog auf. Man müsse mit Bedacht und Verantwortung handeln, schrieb der mexikanische Staatschef in dem Brief, den er auf Twitter veröffentlichte.



"Präsident Trump, die sozialen Probleme lassen sich nicht mit Zöllen und Zwangsmaßnahmen lösen", schrieb López Obrador. Er kündigte an, dass eine vom mexikanischen Außenminister Marcelo Ebrard geleitete Delegation am heutigen Freitag nach Washington reisen werde, um zu versuchen, eine Einigung zu erzielen. López Obrador bat darum, dass diese Delegation in Washington empfangen werde.