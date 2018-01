Russland-Affäre Trump zu Aussage unter Eid bereit

US-Präsident Donald Trump will zur Russland-Affäre aussagen. Das machte er vor Journalisten im Weißen Haus in Washington deutlich. Trump sagte demnach wörtlich, er würde es sogar unter Eid tun und freue sich darauf.



Trump will mit seiner Aussage offenbar auch keine Zeit verlieren. Er betonte, er wolle so bald wie möglich mit Sonderermittler Robert Mueller sprechen. Das könnte bereits in zwei bis drei Wochen der Fall sein. Noch in der vergangenen Woche hatte Trump erklärt, eine Vernehmung durch Mueller sei unwahrscheinlich.