In einem Interview mit dem US-Sender CBS hat Donald Trump die Europäische Union (EU) als Gegner bezeichnet. Auch Russland und China nannte der US-Präsident so. "Ich denke, die Europäische Union ist ein Gegner, was sie uns im Handel antun", sagte Trump auf die Frage, wer weltweit momentan der größte Gegner der USA sei. "Man würde jetzt nicht unbedingt an die EU denken, aber sie sind ein Gegner." Im englischen Original hatte Trump das Wort "foe" benutzt, dass wahlweise mit Feind oder Gegner übersetzt werden kann.

Auf Nachfrage des Interviewers sagte Trump, die EU sei sehr schwierig. Danach griff er erneut Deutschland an. Die Bundesrepublik trage nicht ausreichend finanziell zur Verteidigung der Nato bei. Außerdem kaufe Deutschland Russland Energie ab und lasse Millionen in die Kassen derer fließen, vor denen die USA die Deutschen schütze. Hintergrund ist die Pipeline Nord Stream II von Russland nach Deutschland.

Trump startet nach Helsinki

Trump befindet sich momentan auf Europareise und trifft sich am Montag mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu bilateralen Gesprächen in Helsinki. Zuvor hatte er am Nato-Gipfel in Brüssel teilgenommen und Großbritannien besucht. Den Samstag hatte er auf seinem Golfressort in Schottland verbracht. Am Sonntag war er von dort nach Helsinki gestartet.



Beim Nato-Gipfel hatte Trump andere Staaten wegen angeblich zu geringer Verteidigungsausgaben kritisiert, insbesondere Deutschland. Vor dem Zusammentreffen mit Großbritanniens Regierungschefin Theresa May hatte es Aufruhr um ein Interview Trumps mit dem britischen Boulevardblatt "Sun" gegeben. Theresa May unterhält sich Donald Trump Bildrechte: dpa

May: Trump riet zur Klage gegen EU

Theresa May hatte am Sonntag in einem Interview mit dem britischen Sender BBC verraten, welchen Ratschlag Trump ihr mit Blick auf den Brexit gegeben hatte: "Er sagte mir, ich solle die EU vor Gericht verklagen. Die EU verklagen. Nicht in Verhandlungen eintreten, sie verklagen", so May. Zugleich erteilte May dem Tipp des US-Präsidenten eine klare Absage und betonte, mit Brüssel verhandeln zu wollen. Trump hatte den Ratschlag an May ebenfalls im Interview mit der "Sun" erwähnt später aber als Fake News bezeichnet.

Proteste in London, Schottland und Helsinki