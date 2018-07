Bei seinem Besuch in Großbritannien ist US-Präsident Donald Trump am Freitag mit Premierministerin Theresa May zusammengekommen. Dabei relativierte Trump Aussagen, die er in einem Interview mit der britischen Boulevardzeitung "Sun" geäußert hatte. Darin hatte er May und ihre Brexit-Pläne heftig kritisiert und Boris Johnson gelobt, der kürzlich als Außenminister zurückgetretenen war und als innerparteilicher Rivale Mays gilt.

In einem Interviwe hatte Trump vor seinem Besuch in Großbritannien May kritisiert und ihren ehemaligen Außeminister Boris Johnson gelobt. Bildrechte: dpa Nach dem Treffen mit May sagte Trump nun, dass er die Premierministerin nicht kritisiert habe. Das Interview mit der "Sun" sei Fake News gewesen. Er bezeichnete sie als grandios. Weiter sagte er an die Premierministerin gewandt: "Was auch immer sie machen, ist für mich in Ordnung." Sie solle nur sicherstellen, "dass wir zusammen Handel treiben können", so Trump. Er gehe davon aus, dass ein Handelsabkommen mit Großbritannien "absolut möglich sein wird". Hintergrund sind die künftigen Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und den USA nach dem Brexit.

May wiederum sagte, dass ihr Land ein ambitioniertes Handelsabkommen mit den USA anstrebe. Zudem wollen beide Staaten in Sicherheitsfragen künftig enger kooperieren.

Beide Staatschef äußerten sich auf einer Pressekonferenz auch zum Thema Migration. Trump nannte die Einwanderung in Europa "sehr negativ", der Kontinent solle besser auf sich aufpassen. Auch auf Deutschland ging der US-Präsident erneut ein: Trump sagte, er habe eine großartige Beziehung zu Kanzlerin Merkel, aber das aktuelle Deutschland sei sehr stark von ihr geprägt.

Ein weiteres Thema war das für Montag geplante Treffen des US-Präsidenten mit Wladimir Putin im finnischen Helsinki. Nach eigenen Worten hat Trump keine großen Erwartungen an das Treffen, er werde aber über atomare Abrüstung sprechen.

Im Zuge dessen kritisierte Trump erneut die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die russisches Gas nach Deutschland transportieren soll. "Es ist eine schreckliche Sache, ein schrecklicher Fehler von Deutschland", sagte er. Während sich sein Land um "Frieden in der Welt" bemühe, zahle Deutschland "Milliarden Dollar in die russischen Kassen".