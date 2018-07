Fast ein Jahr ist es inzwischen her, damals trafen sich Donald Trump und Wladimir Putin das erste Mal. Fast zwei Stunden sprachen sie am Rand des G20-Gipfels in Hamburg miteinander. "Der Trump im Fernsehen ist ganz anders als der echte", sagte Russlands Präsident danach und fügte hinzu: "Ich glaube, es wurden persönliche Beziehungen geknüpft."

An der Wand eines Restaurants in Vilnius, Litauen, ist ein Gemälde zu sehen, das Wladimir Putin und Donald Trump bei einem Kuss zeigt. Bildrechte: dpa Trump selber äußerte sich nicht, sein damaliger Außenminister Rex Tillerson hatte aber direkt nach dem Treffen gesagt, die Chemie zwischen den beiden sei "ganz klar positiv" gewesen.



Passiert ist in den Beziehungen zwischen den USA und Russland seitdem viel, meistens ging es aber um eine Verschärfung der Konflikte. Trotzdem sagte Trump vor seinem Abflug nach Europa, das Treffen mit Putin könnte "das leichteste sein". Schon 2007, also lange vor seiner Zeit als US-Präsident hatte Trump über Putin gesagt: "Er leistet großartige Arbeit."

Trotzdem: Die Konflikte, die bei dem Treffen von Trump und Putin am Montag in Helsinki auf den Tisch kommen könnten, sind gewaltig. Ein Überblick.

Noch immer untersucht Sonderermittler Robert Mueller den Einfluss Russlands auf die US-Präsidentschaftswahl im November 2016. Trump gewann damals gegen Hillary Clinton. Clintons Wahlkampf wurde durch Hackerangriffe und die Veröffentlichung interner E Mails torpediert. Dahinter soll laut den US-Geheimdiensten Russland stecken. Russische Internetspezialisten sind demnach auch für die massive Verbreitung von Falschinformationen verantwortlich, die Clinton schaden und Trump begünstigen sollen. Der Kreml hingegen bestreitet jegliche Einmischung in den US-Wahlkampf.

US-Sonderermittler Robert Mueller untersucht mögliche Verbindungen des Wahlkampf-Teams von Donald Trump zu Russland. Bildrechte: dpa Mueller untersucht, ob die mögliche russische Einflussnahme mit dem Trump-Team abgesprochen war. Während der US-Präsident und sein Umfeld die Arbeit des Sonderermittlers wiederholt scharf kritisiert haben, hat dieser Beweise gegen Trump-Mitarbeiter gesammelt, darunter den zurückgetretenen Sicherheitsberater Michael Flynn und Ex-Wahlkampfleiter Paul Manafort. Die Anklagen beziehen sich allerdings nicht auf mögliche Absprachen über den Wahlkampf.



Kurz vor dem Helsinki-Gipfel ließ Mueller zudem 25 Russen, darunter 12 Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes, anklagen. Sie sollen während des Präsidentschaftswahlkampfes unter anderem in Computer der Parteizentrale der Demokraten eingedrungen sein.

Gegen Trump selber gibt es bisher keine Beweise. Dennoch steht er – auch innerhalb seiner republikanischen Partei – unter Druck, eine harte Linie gegenüber Russland zu fahren.

Nach der russischen Intervention in der Ukraine im Jahr 2014 verhängten die USA zusammen mit ihren Verbündeten Sanktionen gegen Russland. Diese zielten auf die Wirtschaft und einzelne Vertrauensleute von Wladimir Putin ab. Trump hält die Sanktionen bisher aufrecht.



Nach dem Treffen mit Theresa May am Freitag in Großbritannien sagte er, Wladimir Putin hätte die Halbinsel Krim nicht eingenommen, wenn er damals schon Präsident gewesen wäre. Russlands Präsident Putin am Steuer eines LKW auf einer Brücke, die die Krim und Russland verbinden wird. Als Reaktion auf die Annektion der Halbinsel wurden Saktionen verhängt. Bildrechte: IMAGO

Immer wieder flammt der Konflikt zwischen der Nato und Russland auf. Vor allem die osteuropäischen Staaten fühlen sich von Russland bedroht. Die baltischen Länder melden wiederholt das Eindringen russischer Militärflugzeuge in ihren Luftraum. Beim vergangenen Nato-Gipfel in Brüssel ging es auch um die künftige Strategie gegenüber Russland. Trump hatte die geforderte Erhöhung der Militärausgaben der Nato-Mitglieder auch mit der Bedrohung durch Russland begründet.

Wladimir Putin wiederum sieht die Osterweiterung der Nato sehr kritisch und hat wiederholt davor gewarnt, weitere osteuropäische Länder in das Verteidigungsbündnis mitaufzunehmen. Außerdem sind dem Kreml-Chef die Nato-Manöver in Osteuropa ein Dorn im Auge.

Beim Gipfel in Helsinki soll es laut Trump auch um atomare Abrüstung gehen. Am Freitag bezeichnete Trump die Atomwaffen als "das größte Problem in der Welt". Konkrete Vorschläge machte er aber nicht.