Der langjährige Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, hat sich Medienberichten zufolge in dem Ermittlungsverfahren gegen ihn zu einem Schuldeingeständnis bereit erklärt. Cohen habe eine Abmachung mit der Staatsanwaltschaft getroffen, berichteten US-Medien am Dienstag.



Eine derartige Abmachung, ein sogenannter Plea Deal, könnte beinhalten, dass Cohen sich im Gegenzug für einen Strafnachlass zur Kooperation mit den Ermittlern bereit erklärt. Cohen wird am späten Dienstagabend (MESZ) vor einem Gericht in New York erscheinen, wie ein Sprecher der New Yorker Staatsanwaltschaft bestätigte.