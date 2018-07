Am Mittwoch empfängt US-Präsident Donald Trump EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Europas Handelskommissarin Cecilia Malmström. Ein Treffen mit vielen Herausforderungen. Nachdem sich die Beziehung zwischen den USA und der EU in den vergangenen Jahrzehnten durch starke Verbundenheit ausgezeichnet hatte, scheut sich Trump nicht, alles öffentlich anzuprangern, was ihm nicht passt. Auf den EU-Kommissionspräsidenten wartet eine lange Liste an Themen.

Exportüberschüsse und Sonderzölle

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Bildrechte: dpa Spätestens seitdem die Zölle auf europäischen Stahl und Aluminium in Kraft getreten sind, weiß die EU, dass Trump keine leeren Drohungen ausspricht. Trumps Ziel bleibt es, den chronisch hohen Exportüberschuss der EU zu senken und damit das Ungleichgewicht im Handel zu beseitigen. Für dieses Ungleichgewicht ist auch Deutschland zu einem großen Teil verantwortlich. Denn seine 66,4 Milliarden Euro Exportüberschuss machten 2017 mehr als die Hälfte des gesamten EU-Überschusses aus.

Das Ungleichgewicht entstehe auch durch die höheren europäischen Zölle, meint Trump. Diese unterscheiden sich gerade beim Thema PKW. Während die Zölle in den USA bei 2,5% liegen, kommen in der EU 10% auf importierte Autos. Allerdings verhält es sich genau umgekehrt, wenn es um den Handel von Pickups und Trucks geht (Brüssel 14% / Washington 25%). Die EU-Kommission hält deshalb den Unterschied für weitaus geringer. Trump droht dennoch mit Sonderzöllen auf Autoimporte, was die deutsche Wirtschaft besonders hart treffen dürfte.